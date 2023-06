L'auteur de la pire attaque antisémite aux Etats-Unis en 2018 jugé "coupable" de meurtres

Robert Bowers, un routier blanc de 50 ans, était accusé d'avoir perpétré 11 assassinats en 2018 dans la synagogue Tree of Life de cette ville de l'est des Etats-Unis, aggravés par la qualification d'acte antisémite.

L'auteur d'une attaque en 2018 contre une synagogue de Pittsburgh, la plus meurtrière contre des juifs dans l'histoire des Etats-Unis et pour laquelle il encourt la peine de mort, a été jugé vendredi coupable de meurtres, ont rapporté des médias américains.

Ce procès exceptionnel va entrer dorénavant dans une seconde phase pour déterminer si le coupable doit être condamné à mort ou à la perpétuité par le tribunal fédéral de Pennsylvanie, selon les télévisions CNN et ABC et le New York Times.

D'après la presse judiciaire présente à Pittsburgh, le jury a délibéré durant environ cinq heures pour parvenir à ce premier verdict.

M. Bowers était poursuivi pour 63 chefs d'inculpation.