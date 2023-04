Lavrov au Brésil, accusé par Washington de se faire "l'écho de la propagande russe"

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a reçu lundi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov pour promouvoir une médiation internationale sur la guerre en Ukraine, Washington accusant le Brésil de se faire "l'écho de la propagande russe et chinoise" sur le conflit.

Avant cette rencontre, le chef de la diplomatie russe s'est entretenu à la mi-journée avec son homologue Mauro Vieira.

"Nous remercions le Brésil pour sa contribution à (la recherche d') une solution à ce conflit", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Il a affirmé que Moscou souhaitait que "le conflit se termine au plus vite", mais en préconisant toutefois une solution "durable et non immédiate".