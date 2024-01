L'Azerbaïdjan, pays hôte de la COP29, veut augmenter sa production de gaz, dénonce une ONG

"Les trafiquants de drogue ne résoudront pas le problème de la drogue, et les États pétroliers et gaziers ne résoudront pas la crise climatique", tacle l'organisation. Les politiques climatiques ne devraient pas être dictées par des États qui ont intérêt à ce que le monde reste dépendant des hydrocarbures, poursuit-elle.

Le prochain sommet des Nations Unies sur le climat (COP29) se tiendra en novembre prochain à Bakou en Azerbaïdjan. L'économie de cette ancienne république soviétique repose en grande partie sur le pétrole et le gaz. Le ministre azerbaïdjanais de l'Écologie et des Ressources naturelles Mukhtar Babayev, ancien de la compagnie pétrolière Socar, a été désigné pour présider cette grand-messe du climat. Même si les présidents de COP n'ont pas de rôle décisionnaire, ils sont essentiels pour catalyser les négociations et proposer des compromis.