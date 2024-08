Le Bel20 rebondit avec un gain de 1% à l'ouverture

A Bruxelles, le bénéfice d'ouverture est plus important, avec une hausse d'environ 1,4%. Azelis, Solvay et Argenx mènent la danse des profits. Azelis est en hausse de plus de 4% et Argenx et Solvay gagnent plus de 3%. De petites pertes sont enregistrées pour AB InBev, Elia et Aedifica, entre autres.