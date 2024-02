Le bilan de l'incendie à Nairobi revu à au moins trois morts et 271 blessés

Au moins trois personnes ont été tuées et 271 autres blessées dans un vaste incendie causé par une explosion de gaz dans la nuit de jeudi à vendredi à Nairobi, a affirmé vendredi l'inspecteur général adjoint de la police kényane. Un précédent bilan faisait état de deux décès et 222 blessés.

Après plusieurs heures, l'incendie, qui s'est déclaré vers minuit et a mobilisé de nombreux pompiers, a été maitrisé vers 09h00 (07h00 HB), ont constaté des journalistes de l'AFP.

Le feu a "endommagé plusieurs véhicules et propriétés commerciales, dont de nombreuses petites et moyennes entreprises. Malheureusement, des maisons d'habitation du quartier ont également pris feu, et un bon nombre d'habitants étaient toujours à l'intérieur car il était tard dans la nuit", a précisé Isaac Maigua Mwaura.

"Nous avons environ 271 personnes admises dans divers hôpitaux de Nairobi et (...) nous avons trois décès", a déclaré devant des journalistes l'inspecteur général adjoint de la police, Douglas Kanja, qui s'est rendu sur les lieux.