Le bilan du glissement de terrain en Chine grimpe à 21 morts

"Six personnes restent disparues" après ce drame, a indiqué le Bureau de gestion des situations d'urgence de la capitale provinciale Xi'an dans un communiqué publié sur internet.

Les pluies ont entraîné un glissement de terrain qui a "emporté deux maisons" et "endommagé des routes, des ponts, l'alimentation en électricité et d'autres infrastructures", avait annoncé plus tôt la radio publique nationale CNR.

Une centaine de militaires ainsi que des pompiers ont été mobilisés pour participer aux opérations de secours "qui se poursuivent" dimanche, selon la même source.