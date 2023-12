Le bilan du séisme dans le nord-ouest de la Chine grimpe à plus de 100 morts

Selon l'agence de presse d'Etat, 220 personnes ont aussi été blessées, selon un bilan préliminaire.

Les services de gestion des urgences et de lutte contre les incendies ont été appelés à intervenir à la suite de cette secousse intervenue à 23H59 (16H59 HB) et qui a touché des régions de la province de Gansu et de la province voisine de Qinghai.