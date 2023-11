Le bilan d'un séisme aux Philippines porté à neuf morts au moins

Le séisme de magnitude 6,7 qui a frappé la région de l'île de Mindanao vendredi après-midi a provoqué l'effondrement d'une partie du plafond d'un centre commercial de la ville de General Santos, entraînant la fuite du public dans la rue.

Au moins 15 personnes ont été blessées et plus de 800 maisons endommagées ou détruites, a indiqué le Conseil national de réduction et de gestion des risques de catastrophe.