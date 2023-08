Le bilan humain des incendies à Hawaï pourrait doubler ou tripler cette semaine

Le bilan humain des incendies à Hawaï, les plus meurtriers en plus d'un siècle aux Etats-Unis, risque de doubler ou tripler cette semaine ont averti les autorités, qui s'attendent à trouver "10 à 20" cadavres par jour et sont actuellement critiquées pour leur gestion du drame.

Ces brasiers, d'une intensité et d'une vitesse exceptionnelles, ont fait 96 morts sur l'île de Maui, selon le dernier bilan provisoire publié dimanche soir.