Le bilan passe à 1.300 décès "au moins" en Israël

Le porte-parole ajoute que plus de 3.000 personnes ont été blessées suite à cette offensive, qui a également mené à la prise en otage d'environ 150 Israéliens par le Hamas.

"Au fur et à mesure que nous identifions de plus en plus de corps d'Israéliens découverts dans les kibboutz, nous aurons plus d'informations sur les personnes disparues", a précisé M. Conricus.