Le bilan s'alourdit au Chili après des feux de forêts violents: au moins 112 morts, la "plus grande tragédie" depuis 2010

Les violents incendies qui ravagent la région côtière touristique de Valparaiso dans le centre du Chili ont fait au moins 112 morts, un bilan qui risque de s'alourdir lundi alors que les pompiers continuent de combattre une quarantaine de foyers actifs. Des quartiers d'habitations entiers dévastés, des voitures calcinées, près de 26.000 hectares réduits en cendre... Quelque 1.400 pompiers et 1.300 militaires et volontaires s'apprêtent à lutter pour la quatrième journée consécutive contre des dizaines d'incendies dans le centre et le sud du pays, selon le Service national de prévention et de réponse aux catastrophes (Senapred).

"Nous devons dire, avec l'information reçue du service médico-légal qu'il y a 112 personnes tuées, 32 corps identifiés", a déclaré dimanche soir Manuel Monsalve, porte-parole du ministère de l'Intérieur, lors d'une conférence de presse, précisant que les pompiers luttaient encore contre une quarantaine de foyers actifs. Le précédent bilan donné par le Service de médecine légale (SML) était de 99 morts. "Ce chiffre va augmenter, nous savons qu'il va augmenter de manière significative", avait prévenu plus tôt dimanche le président Gabriel Boric M. Boric lors d'un déplacement à Quilpué, situé à la périphérie de Viña del Mar dans la région de Valparaiso où a été comptabilisé la totalité des décès.

Le maire de la station balnéaire de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, et le gouverneur de la région de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, ont déclaré que plusieurs centaines de personnes avaient été portées disparues. A Quilpué, une équipe de l'AFP a pu voir des quartiers entiers et des voitures carbonisés. Là, des milliers d'habitants ont été bloqués vendredi pendant plusieurs heures alors qu'ils tentaient de fuir en voiture. "C'est la plus grande tragédie que nous ayons connue depuis le tremblement de terre de 2010", a déclaré M. Boric, en référence au séisme de magnitude 8,8 qui avait été suivi d'un tsunami, le 27 février 2010, et qui avait fait plus de 500 morts.