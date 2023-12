Le boléro, la bande-son de l'amour à Cuba et au Mexique

"C'est une musique qui te fait vivre" lance la chanteuse cubaine Migdalia Hechavarría, bouleversée d'apprendre que le boléro a été inscrit ce mardi au patrimoine immatériel de l'humanité par l'Unesco.

Dans sa maison de La Havane, la chanteuse de 82 ans -dont 60 consacrés aux romances emblématiques de Cuba et du Mexique- célèbre la bonne nouvelle en interprétant "Me faltabas tú" ("L'amour me manquait, la paix me manquait, toi tu me manquais..."), l'un de ses favoris.