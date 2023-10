Le breaking ne figurera pas au programme des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028

Le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Los Angeles 2028 a détaillé dans un communiqué les cinq sports additionnels qu'il propose au Comité international olympique (CIO) en vue de leur potentielle inclusion au programme olympique dans cinq ans: le breaking n'y figure pas, au contraire du baseball/softball, du cricket, du squash, du flag football - ou football américain sans contact - et de la crosse, un sport collectif dérivé des cultures amérindiennes.

Le breaking, sport additionnel aux Jeux olympiques de Paris l'année prochaine, ne figurera pas au programme des JO de Los Angeles quatre ans plus tard, a annoncé lundi le comité d'organisation LA2028.

Apparu aux Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires en 2018, cette discipline de danse sportive issue de la culture urbaine et du hip-hop est pourtant régulièrement mise en avant par le CIO comme un exemple de sa volonté de développer les sports urbains, plaisant aux jeunes et nécessitant peu d'équipements, trois priorités de la présidence de Thomas Bach.

A l'instar du karaté, intégré aux Jeux de Tokyo en 2021 mais écarté pour les Jeux suivants, le breaking n'aura donc pas de visibilité olympique au-delà de Paris-2024 et de ses "battles" programmées sur le site de la place de la Concorde.

- "Jalon significatif" -

Le comité d'organisation de Los Angeles 2028 a fait le choix pour sa part d'autres sports notamment liés à la culture ou à l'histoire nord-américaine.

"Ils sont pertinents, innovants et communautaires, joués dans des cours intérieures ou des cours d'écoles, des centres communautaires, des stades et des parcs dans tous les Etats-Unis et dans le monde entier", a souligné dans un communiqué le président de LA2028, Casey Wasserman.