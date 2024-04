Le camp de Recep Tayyip Erdogan battu aux élections municipales: cinq choses à savoir sur la débâcle du président turc

Plus que la débâcle du candidat AKP dans la mégapole, le peu charismatique Murat Kurum, c'est celle du chef de l'Etat qui était abondamment commentée dimanche. Son parti n'est pas parvenu à reprendre les grandes villes perdues il y a cinq ans, dont Istanbul et la capitale Ankara, mais il a perdu en plus des capitales provinciales dans la conservatrice Anatolie, considérées comme acquises de longue date.

Berk Esen, politiste à l'université Sabanci à Istanbul, a évoqué "la plus grande défaite électorale de la carrière d'Erdogan", notant à l'inverse que le CHP, premier parti d'opposition, a enregistré "son meilleur résultat depuis les élections de 1977".

Le poids de la crise économique

Outre une possible lassitude de retourner aux urnes dix mois après les élections présidentielle et législatives de mai 2023, les électeurs, confrontés à une grave crise économique, ont sanctionné le gouvernement: l'inflation de 67% sur un an et le dévissage de leur monnaie rendent le quotidien de nombreux Turcs de la classe moyenne insoutenable.

Cette désaffection s'est notamment traduite par une participation en recul par rapport à 2019. "Les changements les plus importants en Turquie interviennent quand les gens ne peuvent plus assurer leur quotidien, quand ils n'arrivent plus à manger", relève Ali Faik Demir, professeur à l'université Galatasaray d'Istanbul.