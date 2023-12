Le Canada choisit le P-8A de Boeing pour renouveler ses avions de surveillance

Le Canada achètera jusqu'à 16 avions "multimissions" - mais principalement dédiés à la patrouille maritime - du constructeur américain Boeing pour remplacer sa flotte vieillissante et défendre ses intérêts le long de ses côtes, dans l'Arctique et à l'échelle internationale, a annoncé jeudi le gouvernement fédéral.

Le coût de ces nouveaux avions P-8A, utilisés par les "Five Eyes" - la puissante alliance de renseignement regroupant le Canada, l'Australie, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande -, s'élèvera à 10,4 milliards de dollars canadiens (7 milliards d'euros), selon les autorités.

Le ministre de la Défense nationale Bill Blair a affirmé en conférence de presse que l'Aurora avait "bien fait son travail" et que le nouvel avion choisi "offre les meilleures capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance et capacités de lutte anti-sous-marine" pour le pays.

Le ministre a également reconnu que ses "adversaires déploient des moyens de plus en plus sophistiqués et furtifs", sans plus de précisions, faisant en sorte que les avions "Aurora doivent être remplacés".

Le P-8A, ajoute Ottawa dans un communiqué, "renforcera la sécurité dans l'Arctique et la souveraineté nationale, et permettra au Canada de respecter ses obligations envers l'OTAN, le NORAD et d'autres pays".