Le Canada, destination de choix pour l'industrie des batteries électriques

Dans la course aux batteries électriques, de plus en plus de multinationales se tournent vers le Canada, qui met les bouchées doubles pour les attirer, vantant ses incitations fiscales, son accès aux minéraux critiques et aux énergies renouvelables.

Mardi, Ottawa a annoncé lors de la présentation de son budget annuel un crédit d'impôts de 30% pour la fabrication de technologies propres et l'extraction, la transformation ou le recyclage de minéraux critiques.