Le Canada encore loin de la réconciliation avec les peuples autochtones

"Regardez autour. Qu'y a-t-il ici qui me représente en tant qu'autochtone? Il n'y a même pas de statue dans notre capitale qui désigne l'un des peuples ici présents", poursuit Gordon Bluesky. "C'est comme si on n'existait pas et c'est malheureux".

Plus de 150.000 enfants autochtones ont été placés de force dans 139 pensionnats, aujourd'hui fermés, où ils ont été coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture - un système d'assimilation forcée considérée depuis 2015 comme un "génocide culturel".

Deux ans et demi plus tard, les recherches de tombes se poursuivent dans le pays et les autochtones traînent toujours ce "lourd poids du passé", constate la chercheuse Marie-Pierre Bousquet.

"Il y a encore trop de séquelles. Il faut d'abord que les autochtones arrivent à un meilleur stade de guérison" avant de parler de "réconciliation", explique à l'AFP la directrice des études autochtones à l'Université de Montréal.

- "Avant" et "après" 2021 -

Selon elle, les choses ont toutefois commencé à changer en 2021 après le "choc" et l'"indignation" provoqués par les découvertes de ces tombes anonymes.

La professeure estime que la réconciliation doit forcément réunir les "trois éléments du triangle": le grand public, le gouvernement et les autochtones.

"Les gens sont de plus en plus conscients de l'histoire coloniale et de la violence qui a été infligée à notre peuple", estime Alvin Fiddler, qui porte au revers de sa veste une broche en forme de silhouette rouge et noire, symbole évoquant les milliers de femmes autochtones disparues ou assassinées au Canada.

Pour le chef sioux Tony Alexis, venu de la province de l'Alberta dans l'ouest du Canada: "le pays fait des efforts, le gouvernement aussi et instaure des initiatives, des programmes (...) Mais nous en sommes toujours à l'étape des discussions".

Le Premier ministre Justin Trudeau qui assure qu'"aucune relation n'est plus importante" pour le Canada que celle avec les peuples autochtones, a instauré en 2021 un jour férié national en l'honneur des victimes des pensionnats.

La même année, Mary Simon est devenue la première autochtone à être nommée gouverneure générale du pays, une fonction de représentation du roi Charles III. Un an plus tard, le pape François présentait des excuses sur le sol canadien.

"Je pense qu'il faudra peut-être encore 20 à 50 ans" avant d'en arriver au stade de la réconciliation, estime le chef Alexis. "Ce n'est que le début".