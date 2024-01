Le Canada limite pour deux ans le nombre d'étudiants internationaux

Une estimation officielle indique que plus d'un million d'étudiants étrangers sont établis au Canada. La hausse "rapide" de leur nombre "exerce une pression sur les logements, les soins de santé et d'autres services" dans certaines provinces, a expliqué le ministre, déplorant sans les nommer le "peu de diversité" des pays d'où viennent les étudiants.

Le plafond ne va s'appliquer que sur les nouvelles demandes de permis et les étudiants internationaux déjà inscrits dans les universités canadiennes ne seront pas concernés, a assuré le gouvernement de Justin Trudeau, qui travaille avec les provinces, en charge du système éducatif, pour appliquer le plafond.

"Des établissements privés ont profité des étudiants étrangers en exploitant des campus dépourvus de ressources et en imposant des frais de scolarité élevés, tout en augmentant de manière considérable le nombre d'étudiants étrangers qu'ils accueillent", a déclaré Marc Miller.

Avec le nouveau système, l'Ontario et la Colombie-Britannique - qui comptent de nombreuses universités à Toronto et Vancouver - devraient accueillir moins d'étudiants internationaux, contrairement au Québec, à l'Alberta et à la Saskatchewan.