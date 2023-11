Le Canada n'atteindra pas ses objectifs climatiques de 2030

Dans son rapport, le commissaire à l'environnement Jerry DeMarco attribue ce déficit à des retards dans l'implémentation de certaines mesures climatiques telles que le plafonnement des émissions du secteur pétrolier et gazier et les nouvelles réglementations sur les carburants décrits comme "propres".

"Ces constatations ne sont pas nouvelles", ajoute M. DeMarco, rappelant les milliards investis par Ottawa dans plus de dix plans environnementaux depuis 1990, sans qu'aucun n'atteigne ses objectifs.

Le rapport souligne également que "les mesures les plus importantes pour réduire les émissions" n'ont toujours pas été identifiées, ni hiérarchisées.

Selon le gouvernement, ces retards sont dus à la pandémie de Covid-19 et à des consultations plus longues que prévu avec les parties prenantes.

Les émissions canadiennes "sont considérablement plus élevées qu'elles ne l'étaient en 1990", ajoute le rapport qui a été devancé d'un an compte tenu du "besoin urgent de réductions rapides et importantes des émissions".

La modélisation climatique du gouvernement a aussi été vivement critiquée, notant qu'elle incluait des "hypothèses trop optimistes", une "analyse limitée des incertitudes ainsi que l'absence d'examen par les pairs".

Quatrième producteur mondial de pétrole, le Canada figure parmi les 10 plus grands émetteurs au monde de gaz à effets de serre et l'un des plus grands émetteurs par habitant.