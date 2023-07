Le Canada va "plus que doubler" ses effectifs en Lettonie

"Nous allons plus que doubler notre présence, en déployant jusqu'à 1.200 membres supplémentaires des Forces armées canadiennes pour servir et défendre la démocratie et la primauté du droit" menacées par la politique guerrière de Moscou, a déclaré aux journalistes le chef du gouvernement canadien, en présence de son homologue letton Krisjanis Karins.

"Ce personnel supplémentaire renforcera et améliorera nos capacités terrestres, maritimes et aériennes et soutiendra les opérations spéciales en Europe centrale et orientale", a expliqué M. Trudeau.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'un "investissement de 2,6 milliards de dollars que nous annonçons aujourd'hui, qui comprend également l'achat de systèmes d'armes critiques et le soutien aux activités de renseignement et de cybersécurité", a-t-il ajouté, sans autres détails.

Selon M. Trudeau, il s'agit d'une façon de plus pour le Canada d'appuyer ses alliés "et de se dresser contre l'agression du Kremlin" contre l'Ukraine.