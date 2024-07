Le candidat de l'opposition appelle l'armée à ne pas "réprimer le peuple"

La cheffe de l'opposition Maria Corina Machado, qui n'a pas pu être candidate parce que déclarée inéligible, a elle aussi insisté: "Les citoyens militaires ont vu de leurs propres yeux le triomphe d'un pays sur la tyrannie et nous vous adressons ce message: votre devoir est de défendre la souveraineté populaire et de protéger le peuple vénézuélien".

"Messieurs de l'armée (...) il n'y a aucune raison de réprimer le peuple du Venezuela, il n'y a aucune raison de persécuter autant", a-t-il lancé alors que les troubles ont fait au moins quatre morts et des dizaines de blessés.

S'adressant à la foule depuis un camion, Mme Machado a ajouté qu'elle n'acceptait pas "le chantage" du pouvoir qui estime que "défendre la vérité est de la violence".

L'opposition a assuré lundi soir avoir les "preuves" de sa victoire, promettant avoir recueilli plus de 70% des bordereaux de résultats des bureaux de vote et l'avoir emporté avec plus de 70% de suffrages face à M. Maduro, proclamé vainqueur par le Conseil national électoral.

Mardi matin, le ministre de la Défense vénézuélien, le général Vladimir Padrino, a "réaffirmé" la "loyauté absolue" des forces armées à Nicolas Maduro "président constitutionnel (...) notre commandant en chef légitimement réélu par le pouvoir populaire". Il a aussi précisé que l'armée agirait "avec force" pour "préserver l'ordre intérieur".