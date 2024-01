Le candidat du KMT promet de ne pas "vendre" l'île à la Chine

Le candidat de l'élection présidentielle taïwanaise Hou Yu-ih, du Kuomintang (KMT), a promis jeudi de ne pas "vendre" l'île à la Chine et de maintenir une relation forte avec les Etats-Unis, son "allié fidèle".

L'élection à un tour, prévue samedi, opposera trois candidats: le vice-président sortant Lai Ching-te du Parti démocratique progressiste (DPP), Hou Yu-ih du KMT et Ko Wen-je du petit Parti populaire de Taïwan (TPP).

Le scrutin est suivi de près par Pékin, qui revendique Taïwan comme une de ses provinces, et Washington, principal soutien et fournisseur d'armes de l'île, et le résultat sera crucial pour l'avenir de leurs relations.