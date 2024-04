Le cannabis bientôt reclassé comme une drogue moins dangereuse aux Etats-Unis

Elle encouragerait la recherche médicale sur le cannabis et allégerait un certain nombre de contraintes réglementaires et fiscales.

Selon une source à l'AFP proche des autorités américaines qui a requis l'anonymat, le ministère de la Justice va recommander mardi à l'Office du budget de la Maison Blanche de faire passer le cannabis de la catégorie 1, celle des substances considérées comme très addictives et sans intérêt médical, telles que l'héroïne, à la catégorie 3, dans laquelle se trouvent par exemple certains médicaments à la codéine.

Le ministre de la Justice a bien "diffusé une proposition de reclasser le cannabis" de la catégorie 1 à la catégorie 3, a déclaré dans un communiqué un porte-parole du ministère.