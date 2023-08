Le cargo incendié Fremantle Highway est arrivé au port d'Ems, aux Pays-Bas

Le cargo Fremantle Highway, en proie aux flammes au large des Pays-Bas depuis une semaine, est arrivé au port d'Ems aux alentours de 13h20 jeudi. Le navire est remorqué dans le port et accostera à Juliana Harbour dans une heure environ.

Aux alentours de 05h00, le navire est parti de sa localisation temporaire, à 16 kilomètres au nord des îles de Schiermonnikoog et d'Ameland, où il se trouvait depuis lundi.

Il avait été décidé auparavant que le navire serait remorqué au port d'Ems. Selon le Rijkswaterstaat, le port, situé dans la province de Groningue, était l'endroit le plus approprié, notamment en raison de la courte distance à parcourir et des infrastructures et installations disponibles.