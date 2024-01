Le CCOJB organise un rassemblement pour les 100 jours de détention des otages du Hamas

Le 14 janvier prochain, cela fera 100 jours que le Hamas lançait son attaque meurtrière sur le sol israélien et emmenait des dizaines d'otages. Dimanche, le Comité de coordination des organisations juives de Belgique (CCOJB) organise une journée de rassemblement en soutien des captifs du groupe palestinien.

Ils sont encore 139, dont deux bébés et 14 femmes, à être retenus dans des conditions inhumaines décrites dans les témoignages des otages libérés, rappelle le CCOJB.

Le 14 janvier, des actions seront menées dans plus de 100 villes du monde, afin de faire entendre la voix de ces otages. En Belgique, cela s'organisera autour d'un évènement sportif (cycliste) et familial à Bruxelles, place Poelaert et puis au bois de la Cambre.