Le ceviche, le plat emblématique du Pérou qui a conquis le monde

Sous un soleil de plomb, le pêcheur de 55 ans, casquette sur la tête, fait mariner quelques morceaux de poisson dans du jus de citron vert, du sel, des piments et de la coriandre.

Sur sa petite barque, et avec le poisson qu'il vient de remonter de son filet, César Melgarejo, pêcheur artisanal de Lima, prépare un ceviche, le plat emblématique du Pérou inscrit mercredi au patrimoine immatériel de l'humanité.

"Le ceviche c'est ce qui nous coupe la faim, c'est pour tromper l'estomac. Ce sont des protéines qui nous nourrissent et nous aident dans notre travail quotidien", explique cet autre pêcheur artisanal.

Le ceviche, au centre de la gastronomie péruvienne, est préparé sur la côte avec des espèces du Pacifique, dans les montagnes avec des truites des rivières et des lacs, et dans la forêt tropicale avec du paiche (plus gros poisson d'eau douce d'Amérique du Sud également appelé arapaïma ou pirarucu) ou du tilapia, qui prolifèrent dans les lagunes.

"Le ceviche est un plat irrésistible. Vous parlez de ceviche et votre palais vous dit vouloir en gouter", s'amuse le chef Roberto Madrid après avoir préparé dans son restaurant de la capitale un ceviche avec de la chair de bar accompagné d'oignons, patates douces et maïs.

- 40 millions de plats -