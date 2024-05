Le changement climatique et les guerres mettent en péril le commerce international, selon l'ONU

"Nous avons d'un côté la géopolitique et de l'autre le changement climatique, qui affectent les principales routes maritimes du monde", a déclaré Rebeca Grynspan, secrétaire générale de la Cnuced, l'agence onusienne chargée du Commerce et du Développement.

Le changement climatique ainsi que les guerres en Ukraine et à Gaza mettent en péril le commerce international en perturbant le transport maritime, a estimé dimanche une responsable de l'ONU depuis le canal de Panama.

Ces deux conflits provoquent des "perturbations" sur le canal de Suez, en mer Rouge et en mer Noire, tandis que le réchauffement climatique entraîne des réductions du trafic sur le canal de Panama, a détaillé Mme Grynspan.

Ces "perturbations (...) nous affectent tous, ils génèrent des goulots d'étranglement très importants" et ont un "impact sur l'inflation internationale et les prix des biens les plus essentiels", a-t-elle ajouté, rappelant que 80% du commerce mondial repose sur le transport maritime.

Quelque 6% du commerce maritime mondial passe par le canal de Panama, dont les autorités ont relevé jeudi de 27 à 31 le nombre de traversées de bateaux quotidiennes, un chiffre moindre par rapport à celui d'avant la sécheresse en cours dans le pays (39).