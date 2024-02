Le chasseur de mines Crocus en route pour le grand exercice de l'Otan Steadfast Defender

Le Crocus a appareillé lundi de Zeebrugge pour se joindre à l'une des quatre escadres permanentes de l'Alliance atlantique, le "Standing NATO Mine Counter-Measures Group One" (SNMCMG-1), qui doit opérer dans le nord de l'Europe.

Steadfast Defender (STDE 24) est le plus grand exercice militaire de l'Otan depuis la fin de la Guerre froide, organisé de fin janvier à fin mai. Il mobilise jusqu'à 90.000 militaires - dont plus de 450 belges - avec comme objectif de vérifier la capacité de l'Alliance à mobiliser et transporter rapidement des troupes américaines pour renforcer la défense de l'Europe. Des troupes nord-américaines doivent traversent l'océan Atlantique et manœuvrer à travers l'Europe en coopération avec les forces européennes, a expliqué la Défense dans un communiqué.