Le chef de la diplomatie britannique à une réunion de ses homologues de l'UE lundi

Il s'agit de la première participation du Royaume-Uni à une réunion des ministres des Affaires étrangères des 27 "depuis plus de deux ans", précise un communiqué du Foreign Office.

Celle-ci s'inscrit dans la volonté de "travailler plus étroitement sur les affaires internationales et de renforcer le partenariat" entre Londres et l'Union européenne "sur les questions de sécurité", selon le communiqué.