Le chef de l'humanitaire à l'Onu au Soudan, où les combats font rage

L'armée et les paramilitaires s'accusent mutuellement d'ignorer la trêve sans cesse violée. Elle permet surtout des évacuations sécurisées de civils et la poursuite de négociations indirectes à l'étranger, selon des experts.

À 850 kilomètres à l'est de Khartoum, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence de l'Onu est arrivé à Port-Soudan, ville côtière épargnée par les combats. Martin Griffiths est venu "réaffirmer l'engagement de l'Onu auprès du peuple soudanais", a-t-il tweeté, alors que les premières cargaisons d'aide humanitaire arrivent au compte-goutte dans le pays, l'un des plus pauvres au monde où un habitant sur trois dépendait déjà de l'aide humanitaire avant la guerre.

Les combats, surtout à Khartoum et au Darfour (ouest), ont fait plus de 500 morts et des milliers de blessés, selon un bilan sous-estimé, et déplacé plus de 330.000 personnes. Au moins, 100.000 autres ont rejoint les pays voisins, selon l'Onu qui s'attend à huit fois plus de réfugiés.

Les Soudanais restés à Khartoum sont confrontés à d'importantes pénuries, notamment d'eau, d'électricité et de nourriture, une "catastrophe" selon l'Onu. Les étrangers continuent d'être évacués par centaines, surtout via Port-Soudan.

Experts et capitales voisines craignent désormais les répercussions du conflit. Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, estime que "toute la région pourrait être affectée". "Nous faisons tout notre possible pour que des discussions aient lieu", a-t-il déclaré au journal japonais The Asahi Shimbun, en marge d'une visite du Premier ministre japonais, Fumio Kishida, au Caire.