Le chef de l'Onu appelle à une réforme de l'ordre mondial lors du sommet des Brics

Le chef de l'Onu a notamment cité la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans cet organe influent composé de 15 membres, seuls cinq sont permanents et pourvus du droit de veto : les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et le Chine.

M. Guterres a estimé que l'humanité évoluait vers un "ordre mondial multipolaire", avec plusieurs grands centres de pouvoir. Il a qualifié cette évolution de positive, mais a souligné que le monde avait besoin d'institutions multinationales efficaces pour garantir la paix et la justice.