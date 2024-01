Le chef de l'ONU demande d'éviter "l'escalade" après les frappes contre les Houthis

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a demandé vendredi à "toutes les parties" d'éviter "l'escalade" après les frappes menées contre les Houthis au Yémen par les Etats-Unis et le Royaume-Uni, selon son porte-parole.

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont bombardé dans la nuit les Houthis au Yémen, après les attaques commises depuis des semaines par ces rebelles soutenus par l'Iran contre le trafic maritime en mer Rouge, en signe de solidarité avec les Palestiniens de Gaza où la guerre fait rage entre Israël et le Hamas.

"Le Secrétaire général appelle toutes les parties concernées à éviter une escalade de la situation dans l'intérêt de la paix et de la stabilité en mer Rouge et dans l'ensemble de la région", a déclaré le porte-parole Stéphane Dujarric durant un point presse.

"Le secrétaire général réaffirme que les attaques contre la navigation internationale en mer Rouge sont inacceptables, qu'elles mettent en péril la sûreté et la sécurité des chaînes d'approvisionnement mondiales et qu'elles ont un impact négatif sur la situation économique et humanitaire dans le monde entier", a ajouté son porte-parole.