Le chef de l'ONU dénonce la "pure folie" nucléaire, Pyongyang menace d'une "guerre"

"Je me suis engagé (...) à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour mobiliser les pays autour de la nécessité de faire disparaître ces engins de destruction de la surface de la terre", a déclaré Antonio Guterres au dernier jour de la session de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies à New York.

"Il y a urgence. Une inquiétante course aux armements se prépare. Le nombre d'armes nucléaires pourrait augmenter pour la première fois depuis des décennies", a-t-il dénoncé, regrettant que "l'architecture mondiale du désarmement et de la non-prolifération se délite".

"A la faveur de la modernisation des arsenaux nucléaires, ces armes deviennent plus rapides, plus précises et plus furtives. A nouveau, la menace du recours à l’arme nucléaire est brandie. C'est de la pure folie. Nous devons renverser la vapeur", a martelé Antonio Guterres.

Dans ce contexte, il a appelé les puissances nucléaires à "montrer la voie" en s'engageant à ne "jamais, en aucune circonstance, utiliser l'arme nucléaire".