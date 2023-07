Le chef de l'ONU en Haïti pour assurer la population de sa "solidarité"

- "Jamais pire qu'aujourd'hui" -

"Les Haïtiens et notre équipe sur place m'ont dit que la situation n'a jamais été pire qu'aujourd'hui. Faim et malnutrition sans précédent, misère, économie paralysée, résurgence du choléra, et insécurité massive qui crée une spirale de violence, tandis que les inondations et les séismes nous rappellent la vulnérabilité d'Haïti au changement climatique et aux catastrophes naturelles", a-t-elle déploré.

Avant de transmettre le témoignage d'une des multiples victimes des gangs, une petite fille de 11 ans.

Elle "m'a dit de la voix la plus douce que cinq hommes l'ont attrapée dans la rue. Trois l'ont violée", a-t-elle raconté.

"Elle était enceinte de huit mois quand nous avons parlé, elle a accouché quelques jours plus tard", a-t-elle lancé, rappelant que les gangs contrôlent plus de 60% de la capitale et de grandes parties des campagnes.

Face à ces violences record, certains habitants ont pris les choses en main.

En avril par exemple, un groupe de civils s'était emparé de plusieurs membres de gangs détenus par la police, avant de les battre à mort et de brûler leurs corps dans la rue.

Et le ministre haïtien de la Coopération extérieure Ricard Pierre a mis en garde en juin contre le risque élevé de "guerre civile" sans intervention étrangère.

Près de la moitié de la population, soit 5,2 millions de personnes a d'autre part besoin d'assistance humanitaire, dont près de 3 millions d'enfants. Une aide humanitaire entravée par les violences des gangs et les récentes inondations dévastatrices.

Le secrétaire général de l'ONU va également souligner "le besoin d'un processus politique inclusif mené par les Haïtiens vers des élections, et le retour à l'ordre constitutionnel".

Aucune élection n'a eu lieu depuis 2016, et Ariel Henry, nommé Premier ministre seulement 48 heures avant l'assassinat du dernier président Jovenel Moïse en juillet 2021, fait face à des questions sur sa légitimité.

Après Haïti, Antonio Guterres s'envolera pour Trinité-et-Tobago où il participera au sommet des pays de la Communauté caribéenne (Caricom).

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken s'y rendra également dans la semaine pour discuter en particulier du dossier haïtien.