Le chef de l'ONU plaide pour "un effort humanitaire important et durable" à Gaza

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a plaidé jeudi au Caire pour "un accès humanitaire rapide et sans obstacle" de l'aide humanitaire à Gaza, appelant à un "cessez-le-feu humanitaire immédiat", au 13e jour de la guerre entre Israël et le Hamas.

"Il nous faut de la nourriture, de l'eau, du carburant et des médicaments tout de suite, il en faut beaucoup et il en faut de façon durable", a lancé M. Guterres. "Ce qu'il faut, ce n'est pas une petite opération mais un effort durable (...), les humanitaires doivent pouvoir faire entrer l'aide et la distribuer en toute sécurité" dans la bande de Gaza", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.