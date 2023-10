Le chef de l'ONU "profondément inquiet de l'intensification" du conflit à Gaza

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est dit "profondément inquiet" mardi de "l'intensification du conflit" entre Israël et le Hamas à Gaza, mettant en garde contre le risque d'une "dangereuse escalade au-delà de Gaza".

Répétant sa condamnation des attaques du Hamas du 7 octobre et sa demande de libération des otages, il "condamne" également la mort de "civils à Gaza".

"Je suis profondément inquiet de l'intensification du conflit entre Israël et le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens à Gaza. Cela inclut l'extension des opérations au sol des forces de défense israélienne accompagnées par des frappes aériennes intenses, ainsi que la poursuite des tirs de roquettes depuis Gaza vers Israël", a-t-il déclaré dans un communiqué, dénonçant le prix payé par les civils.

"Je suis consterné par les informations indiquant que deux-tiers de ceux qui ont été tués sont des femmes et des enfants", a-t-il ajouté, soulignant que les règles du droit humanitaire "ne sont pas un menu à la carte et ne peuvent pas être appliquées de façon sélective".

"Je reste très inquiet du risque d'une dangereuse escalade au delà de Gaza, et j'appelle tous les dirigeants à faire preuve de la plus grande retenue pour éviter une conflagration plus large", a-t-il insisté, répétant son appel à un cessez-le-feu humanitaire "immédiat".