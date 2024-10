Le chef de l'Unrwa évoque la "souffrance indicible" des otages à Gaza

Le chef de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a évoqué lundi la "souffrance indicible" des otages détenus par le Hamas depuis un an dans la bande de Gaza, tout en condamnant la guerre en cours dans ce territoire, transformé en "cimetière".

Sur X, Philippe Lazzarini, le directeur de l'Unrwa, a évoqué en ce premier anniversaire de l'attaque sans précédent du Hamas en Israël, "douze mois d'une souffrance indicible pour les otages de Gaza, leurs familles laissées dans l'incertitude et une société profondément traumatisée". Il a aussi déploré que la guerre entre Israël et les groupes armés palestiniens à Gaza ait fait de ce territoire une "mer de décombres méconnaissable et un cimetière pour des dizaines de milliers de personnes".