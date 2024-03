Le chef démocrate du Sénat américain appelle à l'organisation d'élections en Israël

"Une coalition menée par Netanyahu ne correspond plus aux besoins d'Israël après le 7 octobre", date de début de la guerre avec le Hamas, a déclaré l'influent élu américain lors d'un discours.

Chuck Schumer, chef de la majorité démocrate au Sénat et l'élu juif de plus haut rang aux Etats-Unis, s'était jusqu'ici montré très prudent dans ses critiques contre Israël, qui mène une offensive de plus en plus contestée à Gaza.