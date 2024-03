Le chef du Hamas accuse Israël de "saboter" les négociations avec son opération Al-Chifa

"Cela révèle aussi une volonté de saboter les négociations en cours à Doha" et "de semer le chaos et perpétuer la violence", a-t-il ajouté, en exigeant "la fin de l'agression, le retrait des forces d'occupation de Gaza, et le retour des déplacés".

Ces déclarations du chef du Hamas interviennent alors que des discussions sont en cours à Doha autour d'une trêve de six semaines et d'un échange d'otages retenus à Gaza contre des prisonniers palestiniens.

L'armée israélienne a lancé lundi à l'aube une opération d'envergure contre l'hôpital Al-Chifa, le plus grand complexe hospitalier du territoire palestinien.

Elle a affirmé mardi avoir tué "des dizaines" de combattants du Hamas et du Jihad islamique dans le complexe hospitalier et à ses abords, et avoir arrêté "plus de 300 suspects" lors de cette opération qui était toujours en cours mardi soir.