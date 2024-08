Le chef du Hamas tué par une bombe cachée il y a plusieurs mois dans une résidence

Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, aurait été tué mercredi par une bombe dissimulée il y a plusieurs mois dans une des résidences spéciales pour les anciens combattants dans la capitale iranienne Téhéran, a rapporté jeudi le quotidien américain The New York Times.

Ismail Haniyeh, le leader du mouvement islamiste palestinien Hamas, aurait été victime d'une bombe introduite dans une chambre de la résidence hautement surveillée dans laquelle il résidait à Téhéran. Sept responsables gouvernementaux du Moyen-Orient et un Américain ont confirmé l'information au quotidien américain.

La bombe y aurait été cachée environ deux mois auparavant. Cette résidence, gérée et gardée par les Gardiens de la Révolution, fait partie d'un complexe plus vaste situé dans un quartier du nord de Téhéran. Selon des sources anonymes, la bombe aurait explosé à distance. Outre M. Haniyeh, un garde du corps a également été tué. La planification de l'attaque aurait nécessité des mois de préparation et d'espionnage intensif.