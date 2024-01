Le chef du Pentagone promet plus de transparence après son hospitalisation

Il a été admis en soins intensifs pendant quatre jours, et se trouve toujours à l'hôpital samedi, selon NBC News.

Or le conseiller à la Sécurité nationale Jake Sullivan et des responsables de la Maison Blanche n'ont été informés que quatre jours après l'admission de M. Austin à l'hôpital, a rapporté Politico. M. Sullivan a ensuite prévenu le président Joe Biden, et le Congrès américain l'a appris quinze minutes avant que la nouvelle ne soit rendue publique, selon la même source.

"Je reconnais que j'aurais pu mieux m'assurer que les citoyens étaient correctement informés. Je m'engage à faire mieux", a déclaré M. Austin, depuis l'hôpital militaire Walter Reed près de Washington.

"J'assume l'entière responsabilité de mes décisions", a-t-il insisté, dans un communiqué, précisant qu'il serait "bientôt de retour au Pentagone".