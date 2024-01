Le chef du Pentagone sort de l'hôpital après une polémique sur sa santé

Le ministre américain de la Défense est sorti lundi de l'hôpital après y avoir passé deux semaines, a annoncé le Pentagone, alors qu'il avait créé la polémique pour avoir tu pendant plusieurs jours cette hospitalisation, y compris auprès de la Maison Blanche.

"Alors que je continue de me rétablir et de remplir mes fonctions depuis mon domicile, j'ai hâte de me remettre pleinement et de retourner aussi vite que possible au Pentagone", a déclaré dans un communiqué Lloyd Austin, qui avait reçu le soutien du président Joe Biden malgré son silence.