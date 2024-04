Le chef humanitaire de l'ONU dénonce une "trahison de l'humanité" à Gaza

Le patron du bureau des Affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) Martin Griffiths a demandé samedi que "des comptes soient rendus pour cette trahison de l'humanité" représentée, selon lui, par la guerre depuis six mois entre Israël et le Hamas à Gaza.

Ce haut responsable des Nations unies, sur le départ, dénonce aussi le fait que, malgré "l'indignation mondiale", "si peu a été fait pour y mettre fin, laissant la place à une si grande impunité".

"Pour les habitants de Gaza, les six derniers mois de guerre n'ont apporté que mort, dévastation et désormais la perspective imminente d'une famine honteuse, créée par l'homme", écrit-il dans un communiqué écrit de New York, à la veille des six mois de guerre exactement.