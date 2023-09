Le choléra fait irruption au Soudan où les combats font rage

Quatre individus sont contaminés par le choléra de manière certaine alors que 264 autres le sont potentiellement. L'OMS cherche à savoir si l'infection a aussi atteint la capitale, Khartoum, et le sud du pays. De plus en plus de cas de diarrhée aigüe y sont recensés. Or, il s'agit d'un des symptômes majeurs de la maladie.

L'OMS a fourni à six des États qui composent le pays des antibiotiques et ressources d'hydratation. Par ailleurs, l'organisation onusienne soutient le ministère de la Santé publique dans ses démarches préventives. Par exemple, elle met à disposition des toilettes propres et de l'eau potable. Elle envoie également davantage d'équipes dans les régions touchées.