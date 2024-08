Le colistier de Harris entre en scène à la convention démocrate de Chicago

Cet homme au crâne dégarni et aux petites lunettes rectangulaires a accepté début août de devenir le bras droit de la vice-présidente et sillonne depuis le pays à ses côtés.

Ce démocrate du Minnesota a été propulsé sur le devant de la scène après le retrait du président Joe Biden de la course à la Maison Blanche et l'entrée en lice de Kamala Harris - un des plus grands chamboulements de l'histoire politique américaine.

La grand-messe du Parti démocrate, réorganisée à la va-vite après le retrait choc de Joe Biden, a déjà connu son lot de temps forts.

Mandel NGAN

Le président démocrate de 81 ans a reçu lundi un hommage appuyé de son parti en ouverture de la convention - ovationné durant de longues minutes par des partisans en larmes.

Avant des allocutions électrisantes mardi de Michelle et Barack Obama, le couple star du Parti démocrate, qui a fait rugir l'arène des Chicago Bulls aux sons de "Yes she can !" (Oui elle peut!).

Mais le point d'orgue de ce rassemblement minutieusement chorégraphié viendra jeudi, quand Kamala Harris acceptera formellement l'investiture de son parti.

L'occasion d'une fête spectaculaire, ponctuée par le traditionnel lâcher de milliers de ballons rouges, blancs et bleus.

- Trump en Caroline du Nord -

Cette investiture cimentera le duel entre la candidate démocrate et le républicain Donald Trump, prévu dans moins de 80 jours.

JEFF KOWALSKY

L'ancien président de 78 ans a été obligé de revoir toute sa stratégie électorale après l'abandon de son meilleur ennemi, Joe Biden.

Soucieux d'enrayer l'élan pris par sa nouvelle rivale, il multiplie cette semaine les déplacements dans les Etats les plus disputés à l'occasion de l'élection présidentielle.

Le milliardaire sera mercredi en Caroline du Nord, aux côtés de son colistier J.D. Vance, pour un meeting centré sur la diplomatie.

Avant d'autres rendez-vous de campagne dans l'Arizona et le Nevada.