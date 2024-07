Le comité palestinien relance le CIO sur la participation d'Israël aux JO

Dans une première lettre formelle, adressée avant l'ouverture des JO le 26 juillet au président du CIO, Thomas Bach, ainsi qu'à Gianni Infantino, son homologue à la Fédération internationale de football via la Fédération palestinienne, il était observé que "le CIO et la FIFA ont par le passé agi de manière décisive contre des atteintes à la trêve olympique", pour preuve "la suspension des équipes russes par le Comité international olympique en réponse à l'invasion de l'Ukraine".

"Il y a - selon qui vous écoutez - 20 à 30 guerres en cours dans le monde. Et si nous écoutions toutes les plaintes de toutes les équipes, personne ne serait là (....)", a souligné le porte-parole du CIO Mark Adams, et d'ajouter: "Notre métier est un métier sportif, la politique on la laisse aux politiciens".

Depuis l'automne, le CIO s'efforce de rester à l'écart de la guerre entre Israël et le Hamas en se retranchant derrière sa "solution à deux Etats", puisque les comités nationaux olympiques (CNO) israélien et palestinien coexistent depuis 1995, un legs du processus de paix d'Oslo.

Si le CIO avait immédiatement réagi au conflit ukrainien, bannissant les Russes du sport mondial pendant plus d'un an, Thomas Bach a estimé que "la situation entre Israël et la Palestine (était) complètement différente" et n'appelait aucune sanction sportive.