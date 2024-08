Le comté de Rabun, terreau conservateur de l'Etat de Géorgie

C'est systématique: depuis plus de 40 ans, le comté de Rabun vote pour le candidat républicain lors de l'élection présidentielle. Donald Trump y a atteint des sommets, avec plus de 78% des voix en 2016 et 2020.

On y trouve des églises partout. En bord de route, dans les villages ou en pleine forêt.

L’élection s'annonce beaucoup plus serrée cette année en Géorgie, qui sera déterminante pour le résultat national et peut basculer pour Biden, comme en 2020, ou pour Trump, comme en 2016.

Et avec les pratiquants non adhérents, le chiffre grimpe à plus de 80%. Ce qui érige ce petit territoire en l'un des plus croyants de la "Bible belt", la ceinture de la Bible, qui s'étire de la côte sud-est jusqu'au Texas.

Avec les catholiques (9.8%), les autres protestants (9,2%) et les religions minoritaires, la proportion d'adhérents à une religion dans le comté s'élève à plus de 66%.

A Rabun, la majorité des lieux de culte sont des églises baptistes, et plus de 6.000 personnes sont affiliées à une importante association chrétienne évangélique, la Convention baptiste du Sud, qui compte plus de 13 millions de membres en Amérique.

Sans surprise, la majorité des habitants sont opposés à l'avortement.

- Blancs, âgés -

La pyramide des âges du comté est inversée, avec un pic entre 60 et 74 ans, d'après les données gouvernementales.

L'âge médian y est de 49,4 ans, soit bien au-dessus des 37,6 ans pour l’Etat de Géorgie.

Elijah Nouvelage

Des personnes âgées, donc, et des Blancs, pour 90% de la population. Il y a 20 ans, ils représentaient la quasi-totalité des habitants mais le nombre d'hispaniques et latinos a doublé et ces derniers sont aujourd'hui 1.400 à vivre dans le comté sur les quelque 17.000 résidents.

- "Une bulle" -

Fiers de leurs "racines du sud", les habitants partagent ce sentiment d'appartenance à une communauté, "une bulle". Et pour cause, Rabun est l’un des endroits les plus isolés de l'Etat, à deux heures de la première grande ville, Asheville (Caroline du Nord) au nord et Atlanta au sud.

La plus grande ville, Clayton, compte 2.000 résidents et le comté se classe 102e sur la liste des plus peuplés de Géorgie (sur 159).

- Tourisme -

Lacs, rivières, chutes majestueuses et espaces protégés: la nature est partout et fait le bonheur des vacanciers qui viennent profiter de la fraîcheur l'été et des magnifiques couleurs en automne. Leur nombre augmente régulièrement.

A Rabun, plus de 60% des travailleurs sont employés d'entreprises privées, dont une grande partie dans le commerce de proximité, la restauration et l’hôtellerie, selon des données gouvernementales.

Les maisons secondaires sont aussi en pleine expansion, les agences immobilières et les entreprises de construction sont nombreuses pour gérer villas en bord de lac ou maisons à flanc de montagnes.