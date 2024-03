Le Congrès américain va partir pour deux semaines, sans accord sur l'Ukraine

"Nous envisageons un certain nombre de pistes" à la place, a-t-il affirmé mercredi, sans pour autant s'avancer sur un quelconque calendrier ni fournir de détails sur ces pistes.

Tout sauf l'enveloppe de 60 milliards de dollars déjà approuvée par des sénateurs des deux bords et réclamée depuis des mois par le président démocrate Joe Biden.

En fin de semaine, les parlementaires de la Chambre et du Sénat quitteront donc la capitale fédérale américaine, pour deux semaines de travaux dans leurs circonscriptions, sans avoir validé de nouveaux fonds.

Mike Johnson "doit cesser de nous faire perdre du temps avec des scénarios imaginaires débattus entre républicains mais qui n’aboutissent jamais", a assuré à l'AFP l’influent élu démocrate Adam Smith. "Plus il tardera, plus il y aura de victimes ukrainiennes".

De loin le premier soutien militaire à l'Ukraine, les Etats-Unis n'ont plus envoyé de grande enveloppe à Kiev depuis décembre 2022.

Une décision rapide du Congrès sur le déblocage de l'aide à l'Ukraine est d'une "importance critique", a plaidé lundi le président Volodymyr Zelensky.

Le dirigeant ukrainien a multiplié les déplacements à Washington ces derniers mois, pour l'instant en vain.

Epuisée par deux ans d'invasion russe, l'Ukraine est à la peine face à l'armée russe, supérieure en nombre de soldats et en quantités d'armement et de munitions. Ces dernières semaines, les troupes russes ont avancé dans plusieurs secteurs du front dans l'est de l'Ukraine.

"L'aide américaine arrivera", a néanmoins estimé le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kouleba.

"Il s'agit d'avoir confiance dans la capacité des Etats-Unis à soutenir les pays qui respectent les mêmes règles et principes que les Etats-Unis défendent dans le monde entier, c'est beaucoup plus large que seulement l'Ukraine", a-t-il argué.

- Bras de fer entre Trump et Biden -

L'Ukraine n'écarte pas l'idée, proposée par Donald Trump, de fournir cette assistance sous la forme de prêts plutôt que de dons, mais affirme avoir besoin d'avoir plus de détails.

L'ancien président, candidat à l'élection de novembre, s'oppose en effet à la validation de nouveaux fonds pour Kiev, estimant que les Etats-Unis devaient "arrêter de donner de l'argent sans espérer être remboursés".

Il prétend que s'il était de nouveau élu, il réglerait la guerre entre la Russie et l'Ukraine "en 24 heures" -- sans vraiment expliquer comment.

Le président démocrate Joe Biden, candidat à sa réélection, a lui encore demandé au Congrès américain, lors d'un discours solennel le 7 mars, de débloquer cette enveloppe.

En pleine année électorale, la question s'est transformée en véritable bras de fer entre les deux candidats, qui s'affronteront le 5 novembre.