Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à des "pauses humanitaires"

Sortant du silence pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé mercredi à des "pauses et des couloirs humanitaires" dans la bande de Gaza.

La résolution préparée par Malte, adoptée par 12 voix pour et 3 abstentions (États-Unis, Royaume-Uni, Russie), "appelle à des pauses et couloirs humanitaires étendus et urgents pendant un nombre de jours suffisants" pour permettre d'apporter une aide humanitaire aux civils de la bande de Gaza.