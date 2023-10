Le Conseil de sécurité de l'ONU insiste pour des négociations sur le Sahara occidental

Dans une résolution qui renouvelle pour un an le mandat de la mission de maintien de la paix des Nations unies au Sahara occidental (Minurso), le Conseil appelle, dans des mots identiques à il y a un an, "les parties à reprendre les négociations sous les auspices du secrétaire général sans conditions préalables et de bonne foi", avec l'objectif de parvenir à "une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l'auto-détermination du peuple du Sahara occidental".

Depuis, Staffan de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, a rencontré à New York en mars des représentants des parties (Maroc, Front Polisario, Algérie et Mauritanie) et du "groupe d'amis du Sahara occidental" (France, Russie, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis) pour une série de réunions bilatérales informelles. Et il s'est ensuite rendu en septembre dans le territoire disputé pour la première fois depuis sa nomination en 2021.